ماذا سيفعل المغتربون... "في هذه الحال" 

ينقسم المغتربون، كما هي حال اللبنانيين المقيمين، إلى فئتين: واحدة تتمسك بخيار المشاركة في الإنتخابات النيابية على أساس الإقتراع لـ 128 نائبًا، وكلّ في دائرته، وفئة ثانية تؤيد إقتراح "التيار الوطني الحر" بالتصويت على اساس الدائرة السادسة عشرة، بحيث يتمّ إنتخاب ستة نواب عن ست قارات ليصبح عدد النواب الإجمالي 134.

فإذا أقرّ المجلس الدستوري الطعن الذي تقدّم به نواب "التيار"، فإن ثمة إتجاهًا لدى أغلبية المغتربين، وفق معلومات حزبية محدّدة، بمقاطعة الإنتخابات، أو بالمطالبة بإستعادة حقهّم في التصويت في لبنان على رغم أنهم سبق أن تسجّلوا في السفارات والقنصليات العاملة في الخارج.

وفي إعتقاد هؤلاء أن الذين سيقترعون على أساس الدائرة الـ 16 ستكون نسبتهم ضئيلة جدًّا، بحيث لن تتخطّى العشرة في المئة من أصل مجموع الذين تسجّلوا.