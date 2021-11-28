"حتى إللي أعمالهم ماشية" يغادرون للخارج

في ظاهرة خطيرة، يلاحظ في الفترة الأخيرة قيام عدد من المواطنين الذين يملكون مؤسسات و"أشغالهم ماشية" في لبنان بتقديم طلبات السفر إلى الخارج بحثًا عن وظيفة أخرى أو نقل أعمالهم إلى بلد ينعم بالاستقرار.

وعلم أن عددًا ممن يملك مؤسسات تجارية يخطط لبيع مؤسسته والانتقال إلى بلد آخر معللًا ذلك بأنه يريد تأمين مستقبل لأطفاله، في حين يقوم بعض الذين يعملون في مؤسسات لديها فروع في الخارج بتقديم طلبات لمؤسساتهم بنقلهم إلى الفروع الأخرى أو ما يسمى بالـ"transfer".