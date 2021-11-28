خلافات مالية داخل منصة اعلامية

تشهد منصة إعلامية مشكلات كثيرة بدأت تظهر الى العلن وابرزها عدم المساواة في التعاطي الوظيفي، والتمييز بين إعلامي وآخر وبرنامج وآخر وعقد وآخر في ما بالرواتب الرواتب وتكاليف الإنتاج، حيث هناك من يتقاضى مستحقاته ب"الفريش دولار" فيما يتقاضى آخرون رواتبهم بالليرة اللبنانية.