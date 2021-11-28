إنقلاب سريع بالطقس مع بداية كانون... الامطار الغزيرة عائدة ابتداءً من هذا التاريخ!

نشر الاب إيلي خنيصر تقريره حول الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الأحد والاثنين 28 و29 تشرين الثاني2021، وجاء فيه:انحرف المنخفض الايسلاندي نحو القارة الاوروبية وتمركز فوق المانيا والنمسا بقيم ضغط انهارت الى 974hpa، الأمر الذي استقطب نحوها الكتل القطبية والمنخفضات الأطلسية، فضربت العواصف الثلجية، وما تزال، ايطاليا وبلجيكا والمانيا والنمسا واسكاندينافيا سوف تطال اليونان وبلغاريا وتركيا في اليومين المقبلين.اذن، تبدو معظم الدول الاوروبية تحت سيطرة المنخفضات والعواصف الثلجية وسوف ينحرف قسمُ منها نحو جنوب تركيا، فيتأثر لبنان بطقس ممطر اعتبارا من مساء الثلاثاء ولغاية مساء الاربعاء.هذا، ويستمر تدفّق الكتل الدافئة، والتي تُعتبر حارة لهذا الوقت، نحو لبنان وفلسطين وسوريا والاردن، من صحراء ليبيا ومصر، تتزامن مع هبوب رياح جنوبية شرقية دافئة، ما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة ايام الأحد والاثنين والثلاثاء لتبلغ ذروتها بين الاثنين والثلاثاء 28-29 درجة ساحلاً و 26-27 بقاعاً، و 24 درجة على ارتفاع 1000متر.تتراجع قيم الضغط الجوّي ظهر الثلاثاء فوق لبنان وقبرص ويقترب المنخفض الجوي من جنوب تركيا ويبدأ تساقط الامطار ليلاً لتشتد يوم الاربعاء.ينحرف المرتفع الآزوري فجر الأربعاء نحو شمال ليبيا بضغطه المرتفع ويسبب هبوباً لرياح ناشطة نحو لبنان وسوريا، فيتحول الطقس الى عاصف بحيث تصل سرعة الرياح الى 85 كم في الساعة، ومع تمدد المرتفع الآزوري نحو البحر المتوسط واقترابه من شرق ليبيا، يتلاشى وينحسر المنخفض الجوي ويكون لبنان تحت حالة عدم استقرار سريعة مدتها 24 ساعة تقريباً.طقس يوم الأحد، مشمس ودافئ. ترتفع درجات الحرارة يومَي الاثنين والثلاثاء، امَا صباح الاربعاء، تنخفض درجات الحرارة بمعدل 7 درجات مئوية ساحلاً و 13 درجة بقاعاً.الحرارة على الساحل 26-27 درجة نهاراً و 21 ليلاًفي البقاع: 25 درجة نهاراً و 12 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 9 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 05 ليلاالرياح: جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1020hpaالرطوبة: بين 60 و 70%فيديو مرفق للثلوج في ايطاليا