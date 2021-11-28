ماذا يجري أمام منزل وزير الداخلية؟

أفادت مندوبة "لبنان24"، عن اتّخاذ اجراءات امنية مشددة امام ومحيط منزل وزير الداخلية بسام مولوي في طرابلس، حيث افادت المصادر عن التوجه لتركيب حاجز الكتروني عند اشارة المئتين في طرابلس بإتجاه الملعب البلدي.وعُلم انه سيتم تركيب بوابة حديدية ضخمة على مدخل الشارع المؤدي الى منزل الوزير.