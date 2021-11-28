الراعي في عظة الأحد: بأي حق يُمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟

قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد إنّ "الانتخابات النيابية 2022 هي محطة لتجديد الحياة الوطنية بديمقراطية ولولادة أكثرية وطنية"، وقال: "حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لذا نحذر من أيّ محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية ونصرّ على حصولها في مواعيدها الدستوريّة حرصاً على حقّ الشعب في الانتخاب والتغيير والحفاظ على لبنان".كذلك، سأل الراعي: "نتساءل بأي حق يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ لا يجوز لمجلس الوزراء ان يبقى رهينة ذلك او ذاكوشدد البطريرك الماروني على أنّ القضاء الحر والجريء هو وحده الذي يُزيل الشكوك، إذ أنه يبرّئ البريء ويُدين المسبب والمتواطئ والمُهمل.