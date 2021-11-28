لبنان

ارتفاع بدرجات الحرارة ولكن.. هذا ما ينتظرنا

Lebanon 24
28-11-2021 | 05:16
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبخاصة على الجبال والداخل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.
 
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ورياح يؤدي الى طقس متقلب وممطر. معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تظهر طبقات من الغبار في الأجواء.
الإثنين:غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل. 
الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية صباحا ثم تعود لتنخفض بشكل سريع ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي حيث تنشط الرياح خاصة شمال البلاد لتصل الى ما يقارب 60 كلم/س، ينخفض مستوى الغيم مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ليلا. 
الأربعاء:غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية متفرقة ورياح شديدة تقارب ال90 كلم/س في شمال البلاد .نحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول في بعض المناطق. تخف حدة الامطار ليلا ويلامس تساقط الثلوج الجبال التي تعلو ال 2200م 

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 6 الى 26 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س. 

- الانقشاع: متوسط . 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 60 %.
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 23 درجة. 

- الضغط الجوي:  765 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,22   ساعة غروب الشمس: 16,30 .
المصدر: الوكالة الوطنية
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