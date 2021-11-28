بعد مقتله برصاصة في الرأس قبل ايام.. يحمر الشقيف تودع ابنها الشاب "علي" ومطالبات بإعدام القاتل (صور)





وشارك في التشييع عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، إمام بلدة يحمر الشيخ نزار سعيد، رئيس بلدية يحمر حسين بركات ومختارا البلدة سمير قاسم ورفيق زهور، علماء دين، ممثلون ل"حزب الله" ووفود بلدية واختيارية. شيعت بلدة يحمر الشقيف والقرى المجاورة، الشاب علي خيرالله سعيد الذي قتل على يد أحد السوريين لدى وجوده أمام محله لبيع الفروج في كفررمان، وسط حداد عم البلدة ومطالبة بإعدام القاتل الموقوف لدى قوى الامن الداخلي في النبطية.وشارك في التشييع عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، إمام بلدة يحمر الشيخ نزار سعيد، رئيس بلدية يحمر حسين بركات ومختارا البلدة سمير قاسم ورفيق زهور، علماء دين، ممثلون ل"حزب الله" ووفود بلدية واختيارية.





وأصدر أهالي البلدة وآل سعيد بيانا، نفوا فيه ما يشاع عن "مقتل سعيد، الشاب المؤمن الملتزم وصاحب السيرة الحسنة، فكل ما قيل ما هو الا محض اختلاق قصص وأخبار كاذبة وخيال المجرمين ومن يقف خلفهم". ودعوا المعنيين بملف القضية الى "الحفاظ على المهنية والحرفية واستكمالها للوصول الى الحقيقة".



واستنكر "تجمع أبناء يحمر" الجريمة، داعيا الى "انزال عقوبة الإعدام بالقاتل لكي يكون عبرة لغيره، والى مراقبة السوريين أصحاب السوابق الجرمية وان يأخذ القانون مجراه في حقهم". وأصدر أهالي البلدة وآل سعيد بيانا، نفوا فيه ما يشاع عن "مقتل سعيد، الشاب المؤمن الملتزم وصاحب السيرة الحسنة، فكل ما قيل ما هو الا محض اختلاق قصص وأخبار كاذبة وخيال المجرمين ومن يقف خلفهم". ودعوا المعنيين بملف القضية الى "الحفاظ على المهنية والحرفية واستكمالها للوصول الى الحقيقة".واستنكر "تجمع أبناء يحمر" الجريمة، داعيا الى "انزال عقوبة الإعدام بالقاتل لكي يكون عبرة لغيره، والى مراقبة السوريين أصحاب السوابق الجرمية وان يأخذ القانون مجراه في حقهم".