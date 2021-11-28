رعد: لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية بل يحكم بالدستور

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال اللقاء السياسي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة جبشيت أنّ المقاومة "تبقى الحِصن القوي لحماية لبنان وقوّته في صونه ومنعته أمام كلّ التهديدات".

ورأى رعد أنّ "لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية بل يحكم بالدستور ووحدة شعبه ووحدته الوطنية"، وأردف: " الأميركي في حالة إنسحاب من المنطقة فلا تراهنوا على وهم الدعم الأميركي فلقد هزموا في اليمن وسوريا والعراق ولبنان ، تعالوا لكي نبني وطناً غير خاضع للضغط الخارجي".

وأضاف: "بعد انتصار المقاومة راهنوا على سحب سلاحها لأنهم كانوا يعتقدون ان المشكلة مشكلة حدود ولكن المشكلة مشكلة وجود" .

وختم: "حاولوا فكّ اللحمة مابين مكونات المجتمع المقاوم لكي يستفردوا به ولكن لحمتنا ووحدتنا راسخة وشامخة وثابتة وستبقى رصينة أمام كل أحلامهم ومؤامراتهم".