لبنان

رعد: لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية بل يحكم بالدستور

Lebanon 24
28-11-2021 | 05:56
A-
A+
Doc-P-891152-637737013485539399.jpeg
Doc-P-891152-637737013485539399.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال اللقاء السياسي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة جبشيت أنّ المقاومة "تبقى الحِصن القوي لحماية لبنان وقوّته في صونه ومنعته أمام كلّ التهديدات".
ورأى رعد أنّ "لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية بل يحكم بالدستور ووحدة شعبه ووحدته الوطنية"، وأردف: "الأميركي في حالة إنسحاب من المنطقة فلا تراهنوا على وهم  الدعم الأميركي فلقد هزموا في اليمن وسوريا والعراق ولبنان ، تعالوا لكي نبني وطناً غير خاضع للضغط الخارجي".
 
وأضاف: "بعد انتصار المقاومة راهنوا على سحب سلاحها لأنهم كانوا يعتقدون ان المشكلة مشكلة حدود ولكن المشكلة مشكلة وجود" .
وختم: "حاولوا فكّ اللحمة مابين مكونات المجتمع المقاوم لكي يستفردوا به ولكن لحمتنا ووحدتنا راسخة وشامخة وثابتة وستبقى رصينة أمام كل أحلامهم ومؤامراتهم".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2021-11-28
10:10 | 2021-11-28
10:03 | 2021-11-28
09:15 | 2021-11-28
09:10 | 2021-11-28
09:00 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website