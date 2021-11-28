لبنان

الاهالي يرفعون الصوت... "لا نستطيع تأمين أدنى متطلبات الحياة" (صورة)

Lebanon 24
28-11-2021 | 06:47
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أطلق أهالي بلدة علي النهري صرخة إجتماعية رفضا للواقع المتردي والمرير الذي يعيشه لبنان بعد أن أصبح المواطن عاجزا عن تأمين أدنى مقومات الحياة من مازوت للتدفئة وحليب للأطفال حتى إن البعض من المشتكين في الاعتصام شكا من عجز بعض العائلات عن  تأمين ربطة الخبز في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين.
واعتصم الأهالي عند مصلبية البلدة  بدعوة من تنسيقية انتفاضة شرق زحلة، رافعين يافطات تطالب بالحليب والمازوت والطبابة والدواء مؤكدين بأن الخط الأحمر هو جوع الناس والبرد والموت وجعا داخل المنازل أو على أبواب المستشفيات.
 
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