عشية انتخابات نقابة المحررين... لقاء جامع في طرابلس (صور)





النشيد الوطني اللبناني بداية، ثم كلمة مستشار نقابة المحررين في الشمال الزميل أحمد درويش الذي أكد الدعم الكامل للائحة الوحدة النقابية برئاسة النقيب القصيفي، وللزميل غسان ريفي كممثل عن طرابلس والشمال منوها بالجهود التي يبذلها في صحيفة ″سفير الشمال″ التي غطت مساحة إعلامية واسعة بعد أن إنكفأت الصحف عن الصدور بسبب ويلات ومآسي الوطن الجريح، مؤكدا أنه سيبقى في نقابة المحررين عاملا مخلصا في صفوفها بعد أن إرتقى بها النقيب القصيفي، مشددا على ضرورة أن يستقوي الجميع بالاعلامي لا أن يستقوي عليه. جمع رئيس تحرير صحيفة سفير الشمال غسان ريفي (المرشح على عضوية مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية المحررين) المنتسين للنقابة في محافظتيّ الشمال وعكار في لقاء تخلله غداء عقد في القاعة الزجاجية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وذلك للتباحث في الشؤون النقابية عشية الانتخابات التي ستجري يوم الأربعاء في أول كانون الأول المقبل، بحضور نقيب المحررين جوزيف القصيفي وعضوي مجلس النقابة علي يوسف وجورج بكاسيني وحشد من الزملاء المحررين من طرابلس وعكار وسائر الأقضية الشمالية.النشيد الوطني اللبناني بداية، ثم كلمة مستشار نقابة المحررين في الشمال الزميل أحمد درويش الذي أكد الدعم الكامل للائحة الوحدة النقابية برئاسة النقيب القصيفي، وللزميل غسان ريفي كممثل عن طرابلس والشمال منوها بالجهود التي يبذلها في صحيفة ″سفير الشمال″ التي غطت مساحة إعلامية واسعة بعد أن إنكفأت الصحف عن الصدور بسبب ويلات ومآسي الوطن الجريح، مؤكدا أنه سيبقى في نقابة المحررين عاملا مخلصا في صفوفها بعد أن إرتقى بها النقيب القصيفي، مشددا على ضرورة أن يستقوي الجميع بالاعلامي لا أن يستقوي عليه.





ثم ألقى الزميل غسان ريفي كلمة رحب فيها بالزملاء الاعلاميين، مشيرا الى أننا أمام منافسة نقابية حقيقية وديمقراطية، داعيا الى الوقوف خلف لائحة “الوحدة النقابية” خصوصا بعدما شكل النقيب القصيفي وسائر الزملاء أعضاء المجلس المداميك الأساسية للنهوض بالنقابة وصولا الى إيصال قانون تنسيب المحررين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مجلس النواب والذي من المفترض أن يبصر النور قريبا.



وقال ريفي: نحن لا نرفع شعارات فضفاضة وكبيرة فالكل يعلم أوضاع البلاد والعباد، لكننا نسعى الى أن نشكل الحصانة الكاملة للصحافي، فلن نسمح بأن يتعرض المحررون لأية مضايقات خلال ممارستهم لمهنتهم، وسنواجه أي إعتداء على أي زميل بكل قوة، وسنعمل على تحصين حرية الصحافة والحق في الوصول الى المعلومات، لتكون نقابتنا مثالا يحتذى على الصعيد الوطني.



وختم ريفي متمنيا على المحررين في لبنان عموما وفي الشمال خصوصا التصويت بكثافة للائحة “الوحدة النقابية” لكي تستطيع بالتضامن والتكامل أن تكون الدرع الحامي لكل صحافيي لبنان، شاكرا لغرفة التجارة في طرابلس الكبرى إستضافتها وإحتضانها الدائم. ثم ألقى الزميل غسان ريفي كلمة رحب فيها بالزملاء الاعلاميين، مشيرا الى أننا أمام منافسة نقابية حقيقية وديمقراطية، داعيا الى الوقوف خلف لائحة “الوحدة النقابية” خصوصا بعدما شكل النقيب القصيفي وسائر الزملاء أعضاء المجلس المداميك الأساسية للنهوض بالنقابة وصولا الى إيصال قانون تنسيب المحررين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مجلس النواب والذي من المفترض أن يبصر النور قريبا.وقال ريفي: نحن لا نرفع شعارات فضفاضة وكبيرة فالكل يعلم أوضاع البلاد والعباد، لكننا نسعى الى أن نشكل الحصانة الكاملة للصحافي، فلن نسمح بأن يتعرض المحررون لأية مضايقات خلال ممارستهم لمهنتهم، وسنواجه أي إعتداء على أي زميل بكل قوة، وسنعمل على تحصين حرية الصحافة والحق في الوصول الى المعلومات، لتكون نقابتنا مثالا يحتذى على الصعيد الوطني.وختم ريفي متمنيا على المحررين في لبنان عموما وفي الشمال خصوصا التصويت بكثافة للائحة “الوحدة النقابية” لكي تستطيع بالتضامن والتكامل أن تكون الدرع الحامي لكل صحافيي لبنان، شاكرا لغرفة التجارة في طرابلس الكبرى إستضافتها وإحتضانها الدائم.