السفارة الهندية نظمت ندوة بمناسبة يوم الدستور





وعرض الوفد وضع الجامعة واهتماماتها ضمن مقاربة "الطالب اولا"، بالإضافة إلى الاهتمامات البحثية المختلفة في الجامعة والاتفاقات مع الجامعات الدولية. وعبر الوفد عن رغبة الجامعة بالانفتاح على الشركات والجامعات الهندية من أجل التعاون الأكاديمي وخصوصا في مجالات تكنولوجيا الأعمال الذي تحتل الهند مركزا رياديا عالميا فيها. وأعربت الجامعة عن رغبتها بالتواصل مع الشركات الهندية من أجل تأمين فرص تدريب وعمل لخريجيها وطلابها على السواء. التقى السفير الهندي سهيل اجاز خان، نائب رئيس الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم الدكتور هاني حيدورة ومدير العلاقات الخارجية في الجامعة الدكتور بيار الخوري، في حضور المسؤولة عن القسم التجاري في السفارة رنا زيتوني.وعرض الوفد وضع الجامعة واهتماماتها ضمن مقاربة "الطالب اولا"، بالإضافة إلى الاهتمامات البحثية المختلفة في الجامعة والاتفاقات مع الجامعات الدولية. وعبر الوفد عن رغبة الجامعة بالانفتاح على الشركات والجامعات الهندية من أجل التعاون الأكاديمي وخصوصا في مجالات تكنولوجيا الأعمال الذي تحتل الهند مركزا رياديا عالميا فيها. وأعربت الجامعة عن رغبتها بالتواصل مع الشركات الهندية من أجل تأمين فرص تدريب وعمل لخريجيها وطلابها على السواء.

وكانت سفارة الهند في لبنان نظمت ندوة في 26 تشرين الثاني 2021 بمناسبة يوم الدستور الهندي. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين القاضي جان فهد الرئيس الأول السابق لمحكمة التمييز والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في لبنان والمحامية البارزة ريما فواز الحسيني إلى جانب السفير الدكتور سهيل أجاز خان.



وأشاد السفير خان في خطابه بالدكتور بي آر أميدكار، أب الدستور الهندي، وذكر كلّ من ساهم في صياغة الدستور الهندي. وركز في خطابه على عمل البرلمان الهندي والعملية الانتخابية في الهند في سياق النص الدستوري. كما تحدث عن استقلال القضاء، واستقلال لجنة الانتخابات الهندية ، وقوة العملية الانتخابية في الهند، وفصل السلطات بين مختلف هيئات الدولة، والفدرالية التعاونية وحقوق وواجبات المواطنين.

من جانبه تحدث القاضي فهد عن استقلال القضاء في الهند والأحكام الدستورية التي تضمن استقلال القضاء. كما تحدث عن دور القضاء الهندي باعتباره حماة لحقوق المواطنين وحارسًا للدستور وأداة للتدخلات الإيجابية من أجل تحسين حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصادية. من جهتها تحدثت المحامية الحسيني عن مساهمة الدكتور أمبيدكار في صياغة الدستور.