لبنان

إقفال صناديق الإقتراع في انتخابات نقابة أطباء الأسنان

Lebanon 24
28-11-2021 | 07:23
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أقفلت عند الساعة 2 من ظهر اليوم، صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة أطباء الأسنان.
ووفقاً لقناة "الجديد"، فإن عملية الفرز بدأت للصناديق المخصصة لانتخاب الأعضاء، على أن تبدأ بعدها عملية انتخاب النقيب.
وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، قالت المرشحة لمنصب نقيب أطباء الأسنان الدكتورة إميلي حايك إن "الإقبال كان جيدًا وكان هناك منافسة بين 3 لوائح، لائحتان مدعومتان من أحزاب السلطة وتدّعيان الاستقلالية، ولائحة نقابتي ثورتي المدعومة من جبهة المعارضة اللبنانية وحزب الكتائب".
وأعربت حايك عن تمنياتها في أن "يكون خيار الأطباء لتغيير حقيقي داخل النقابة ولنهج جديد يقدّم الأفضل، وأن تكون النقابة السند الحقيقي لهم في هذه الظروف التي يمر بها البلد".
 
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