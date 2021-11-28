في صيدا... تسليم مطلوب الى الاجهزة الامنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام "قوات الأمن الوطني" في منطقة صيدا بتسليم مطلوب إلى الاجهزة الأمنية، وذلك عند حاجز "درب السيم"، التابع لمخيم عين الحلوة.

يذكر ان المطلوب متهم بجرم سرقة مبلغ كبير من المال.