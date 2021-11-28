فرنجية عرض مع غريو التطورات

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، السفيرة الفرنسية آن غريو والمستشار السياسي في السفارة كوانتان جانتيه، في حضور الوزير السابق روني عريجي، وكان عرض للأوضاع العامة المحلية والإقليمية والدولية ولصعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان وضرورة إيجاد الحلول.