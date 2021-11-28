لبنان

الجيش: توقيفات في الهرمل

Lebanon 24
28-11-2021 | 07:56
A-
A+
Doc-P-891206-637737081829093916.jpg
Doc-P-891206-637737081829093916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات خلال عمليات دهم منازل تجار مخدرات في منطقة المرح – الهرمل كلا من ح.ف.ع. و ح.ف.ع. الملقب ب"السفينة" و ح.ش.ع. الملقب بالجرثومة، المطلوبين بتهم الإتجار بالمخدرات وترويج حبوب الكابتاغون والفرامبواز وحشيشة الكيف والماريغوانا، بالإضافة إلى قيامهم بعمليات سرقة. وضبطت كمية من حشيشة الكيف والماريغوانا والأسلحة الحربية.
كذلك، أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، كلا من المواطنين ع.س. و و.م. المطلوبين بجرم تهريب أشخاص وفتح معابر غير شرعية وعمليات خطف وإطلاق النار، وأوقفت السوري ع.ع. الذي كان برفقتهما بعد أن تم تهريبه من داخل الأراضي السورية.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:02 | 2021-11-29
23:50 | 2021-11-28
23:33 | 2021-11-28
23:32 | 2021-11-28
23:26 | 2021-11-28
23:12 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website