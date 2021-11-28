لبنان

97 جهازًا خليويا مسروقًا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-11-2021 | 08:02
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قامت قوى الأمن الداخلي بتوقيف صاحب أحد المحال المعدّة لبيع الأجهزة الخلوية وضبط 97 جهازًا مسروقًا من قبل مفرزة الجديدة القضائية.
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