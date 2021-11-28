لبنان

المطران عودة: المهمّ ألا يقبل الشعب أن يبيع صوته مقابل لقمة سدّ جوع لحظة

Lebanon 24
28-11-2021 | 08:15
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توجّه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة للمسؤولين بالقول: "يعدون الشعب ولا يفون بالوعود، يُسخّرون طاقات البلد من أجل مصالحهم ويستغلّون الشعب من أجل تحقيق طموحاتهم. أصبح الشعب أسير جشع المسؤولين وتعلّقهم بالسلطة وبمغريات هذا العالم الفاسد".
 
وأضاف المطران عودة في عظة الأحد: "يُريدون أن يزيدوا على غناهم غنى حتى لو أدّى ذلك إلى زيادة فقر الشعب فقراً. يُكافحون من أجل ما لهم لا من أجل لبنان، يظلمون ويُهجّرون ويتهرذبون من العدالة ويُعرقلون عمل القضاء ويُهملون معالجة الخلل ولا تخطيط لديهم ولا رؤية من أجل بناء دولة عصريّة".

وتابع: "لذلك على أبناء الشعب أن يعوا واجبهم التغييري وألا يتهاونوا يوم الاستحقاق الانتخابي وأن يُعملوا العقل والمنطق قبل المصلحة. المهمّ في الاستحقاق المقبل ألا يتعلّق الشعب بالأرضيّات ويتبع الزعماء وينسى الأهمّ وهو خلاص البلد من الطغمات الفاسدة التي فجّرت ونهبت وهجّرت. المهمّ ألا يقبل الشعب أن يبيع صوته مقابل لقمة سدّ جوع لحظة بينما يُمكنه أمام صندوق الاقتراع أن يتّخذ موقفاً حكيماً يحصد نتائجه تغييراً وازدهاراً وأملاً بمستقبله ومستقبل أولاده".
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