انتخابات نقابة الصيادلة... اليكم نتائج الدورة الاولى (صورة)

أفاد مندوب " لبنان 24" عن حلول المرشح جو سلوم في المرتبة الأولى بعد انتهاء عملية فرز الاصوات في الدورة الأولى لانتخابات نقابة الصيادلة.



مع العلم ان اختيار النقيب يتم ضمن الدورة الثانية التي ستبدا عند الساعة الخامسة وتنتهي عند الثامنة مساء.

واعلن "تيار المستقبل" دعمه في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة الصيادلة المرشح جو سلوم لمركز النقيب، داعيا "صيادلة المستقبل" للتصويت له.