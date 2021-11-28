انتخابات نقابة الصيادلة... اليكم نتائج الدورة الاولى (صورة)

أفاد مندوب " لبنان 24" عن حلول المرشح جو سلوم في المرتبة الأولى بعد انتهاء عملية فرز الاصوات في الدورة الأولى لانتخابات نقابة الصيادلة.
مع العلم ان اختيار النقيب يتم ضمن الدورة الثانية التي ستبدا عند الساعة الخامسة وتنتهي عند الثامنة مساء.
واعلن "تيار المستقبل" دعمه في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة الصيادلة المرشح جو سلوم لمركز النقيب، داعيا "صيادلة المستقبل" للتصويت له.
وذكرت قناة "الجديد" أنّ تجمع "نقابتي سندي" فاز في انتخابات نقابة الصيادلة "بـ ١٠ مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصل "الصيادلة ينتفضون" على مقعدين، و٥ مقاعد لتجمع "نقابة الضمير المهني".
وأتى توزيع أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصيادلة المؤلف من ١١ عضواً بحسب اللوائح على الشكل التالي:
فادي حديب (نقابة الضمير المهني)
زياد الحج شحادة(نقابة الضمير المهني)
نجيب محفوض(نقابة الضمير المهني)
بسام حنيني(نقابة الضمير المهني)
جو سلوم (نقابتي سندي)
عبد الرحمن مرقباوي (نقابتي سندي)
سهيل الغريب (نقابتي سندي)
كارول ديب (نقابتي سندي)
مروى الجمل (نقابتي سندي)
محمد جابر (نقابتي سندي)
فرج سعادة (الصيادلة ينتفضون)
عضوية صندوق التقاعد (عدد ٤)
فادي نصرالدين (نقابة الضمير المهني)
حسين فرحات (نقابتي سندي)
جورجينا نعمة الله (نقابتي سندي)
احسان كركي (الصيادية ينتفضون)
المجلس التأديبي أعضاء (٢)
فيرا حيدر
بهيا فاضل