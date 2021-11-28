هرج ومرج وتضارب بالصناديق.... الغاء انتخابات نقابة أطباء الأسنان (فيديو)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اعلان نقيب اطباء الأسنان الحالي روجيه ربيز الغاء الإنتخابات في نقابة أطباء الأسنان، وذلك بسبب الاشكالات التي حصلت داخل النقابة والتي تخللها تضارب بين بعض الأعضاء ورمي للصناديق الاقتراعية.

وفي المعلومات، خلال مرحلة فرز الأصوات الأولى وبعد ان اتضح لبعض الجهات الحزبية والسياسية أن الأمور لا تسير لصالحها، أفتعل بعض الاطباء التابعين لهذه الجهات نوعا من الاشكالات، التي تحولت سريعا الى تلاسن وتضارب ورمي لصناديق الاقتراع.

كما أفاد بعض الاطباء، انه أثناء عملية الفرز الالكتروني طرأت بعض الاعطال التقنية المستغربة على "السيستم" المعتمد للفرز، كما اكدوا ان قاعة الفرز شهدت حضورا لبعض الأشخاص من خارج النقابة الذين قد تكون لهم علاقة مباشرة بعملية التخريب والفوضى.