إدانات سياسية وحزبية بعد إلغاء انتخابات نقابة أطباء الأسنان

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل كاتباً: "ما حصل في انتخابات نقابة اطباء السنان معيب ومخزٍ. عناصر مسلّحة من حزب الله من خارج الأطباء يعتدون على موظفي الفرز ويحطّمون الصناديق في مشهد لا يبشر خيرًا للانتخابات النيابية المقبلة".

ما حصل في انتخابات #نقابة_أطباء_الأسنان معيب ومخزٍ. عناصر مسلّحة من #حزب_الله من خارج الأطباء يعتدون على موظفي الفرز ويحطّمون الصناديق في مشهد لا يبشر خيرًا للانتخابات النيابية المقبلة. pic.twitter.com/iqyw6k4PwJ — Samy Gemayel (@samygemayel) November 28, 2021

تيار المستقبل

كما صدر عن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" البيان الاتي:



"يعلن "تيار المستقبل" إدانته بشدة لما قام به مناصرو بعض الاحزاب بتكسير صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة اطباء الاسنان، وفرض الغاء العملية الانتخابية بقوة البلطجة، مما يعرض الحياة الديموقراطية وتداول السلطة في النقابات للخطر والعودة بها لزمن الهيمنة وفرض الرأي بالقوة".

الوطني الحر

بدوره، دان قطاع المهن في "التيار الوطني الحر"، في بيان، "الدرك الذي وصلت اليه الأمور خلال انتخابات نقابة اطباء الاسنان".



وجاء في البيان: "لقد حذرنا بالامس من الجو السياسي المشحون بين مختلف الأطراف والأحزاب، الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على التضامن النقابي، ورفضنا أجواء التوتر والانقسامات بين زملاء المهنة، وأعلنا تغليب الخيارات النقابية على أي مصلحة أخرى.

واليوم للاسف رأينا من يصرون على ضرب عرض الحائط بأبسط أعراف الديمقراطية ومقتضياتها يفرضون منطق القوة مقابل منطق الديمقراطية وحرية الخيار".



أضاف البيان: "الانتخابات امتحان ديمقراطي يتخطى الربح والخسارة، وقد رسب اليوم من سمح ليده بتكسير صناديق الاقتراع وهدر أصوات زملائه، خوفا من خسارة كانت واضحة ومحتمة".



ودعا "الاطراف كافة الى الالتزام بأصول التعاطي الديمقراطي والاحتكام الى الوسائل القانونية عند الارتياب ونبذ أي خروج عن احترام القوانين"، وطالب القضاء "بوضع يده على الملف وإعادة الحق لاصحابه".

قطاع أطباء الأسنان في جمعية الخريجين التقدميين

كما صدر عن قطاع أطباء الأسنان في جمعية الخريجين التقدميين ما يلي:



"يدين القطاع بشدة ما حصل من تصرف خارج عن القانون والأعراف واللعبة الديمقراطية في انتخابات نقابة أطباء الأسنان اليوم، ويؤكد الرفض المطلق لهذه الممارسات، التي لا تمت إلى العمل النقابي بصلة، ويدعو إلى إجراء تحقيق شفاف في ما حصل وإعادة إجراء الانتخابات وفق الضوابط القانونية ومعايير وآليات التنظيم، التي تضمن منع مثل هكذا تصرفات، وهذا كله يثبت صوابية موقف الحزب التقدمي الإشتراكي بمقاطعة هكذا إنتخابات لا دور للهموم النقابية فيها على الإطلاق".

الأحرار

استنكر "حزب الوطنيين الأحرار"، في بيان، "ما حصل من إعتداء فاضح على نتائج إنتخابات نقابة أطباء الأسنان، من قبل جهات معروفة الإنتماء والأهداف، وخصوصا أن لائحة "نقابة أطباء الأسنان تنتفض" التي يرأسها الدكتور رونالد يونس، كانت تتصدر نتائج الفرز"، معتبرا أن "في ذلك دلالات واضحة على نية هذه الجهات بعدم السماح بأي تغيير جدي ونزيه على مستوى النقابات المهنية، وبالتالي على مستوى البلد ككل".

الغاء الانتخابات

وكان نقيب اطباء الأسنان الحالي روجيه ربيز أعلن الغاء الإنتخابات في نقابة أطباء الأسنان، وذلك بسبب الاشكالات التي حصلت داخل النقابة والتي تخللها تضارب بين بعض الأعضاء ورمي للصناديق الاقتراعية.

افرام: ما حدث في نقابة أطباء الاسنان مرفوض

وغرد رئيس المجلس التنفيذي ل "مشروع وطن الانسان" النائب المستقيل نعمة افرام عبر "تويتر": "أطباء الأسنان قالوا كلمتهم... ورغم كل ما حدث، وهو مرفوض ومعيب، نحن نعتبر أن رونالد يونس ربح وعبر عن نبض اللبنانيين الذين يطالبون بابتعاد طبقة السلطة السياسية عن الحياة النقابية في لبنان".

الشيوعي

كذلك، دان قطاع الصحة في الحزب الشيوعي اللبناني، ما حصل اليوم في انتخابات نقابة أطباء الأسنان من "تعطيل للانتخابات، وما تخلله من تكسير للصناديق والاعتداء على الأطباء".



وقال في بيان: "هذه هي محاولة مفضوحة لقمع الحريات والرأي الحر، ومنع استعادة النقابات من سطوة قوى السلطة".



ودعا الى "تدخل القضاء فورا ومحاسبة المرتكبين". كما دعا مجلس النقابة الى "المسارعة إلى تحديد موعد جديد للانتخابات بشكل طارئ والحفاظ على حق الأطباء بانتخاب مجلس نقابتهم، بعيدا من تدخلات وارتكابات أحزاب السلطة في النقابة".