لبنان

حركة امل تتوجه بالتهنئة من المرشحين الفائزين في انتخابات نقابة الصيادلة

Lebanon 24
28-11-2021 | 10:10
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أصدر مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل  بياناً توجّه فيها بالتهنئة للمرشحين الفائزين في انتخابات نقابة صيادلة لبنان، وخصوصاً الزملاء المدعومين  من حركة امل وحلفائها لعضوية مجلس النقابة، وهم الاخ الدكتور نجيب محفوظ والاخ الدكتور فادي حديب والزميل الدكتور بسام حنيني والزميل الدكتور زياد الحاج شحادة.

كما توجه المكتب بالتحية للزميلات والزملاء الصيادلة الذين شاركوا في هذا الاستحقاق الديمقراطي  وساهموا في فوز جميع الاخوة الحركيين لعضوية مجلس النقابة و في تجديد الحياة النقابية.

واكد المكتب على مواصلته العمل مع كافة القوى والفعاليات النقابية لدعم النقابة والمهنة والاستمرار في الدفاع عن الصيادلة وحقوقهم.
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