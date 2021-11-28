في صيدا... حريق داخل احد المنازل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل منزل المدعو "ابراهيم.ح" في منطقة الفوار في صيدا.

وسرعان ما امتد الحريق ليطال سيارة مركونة بجانب المنزل تعود ملكيتها للسيد "يحي.ب.".وعلى الفور حضرت عناصر من الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.