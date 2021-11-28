هذه هي رواية "الثنائي الشيعي" لما حصل في نقابة أطباء الأسنان

أكدت مصادر مقربة من "الثنائي الشيعي" أن ما حصل في انتخابات نقابة اطباء الاسنان ناتج عن اشكال حصل مع اشخاص ليسوا اطباء اسنان تم ادخالهم الى النقابة وشاركوا بالعملية الانتخابية.



وقالت المصادر ان عشرات الاشخاص تابعين لمجموعات الثورة ساهموا في حصول الاشكال الذي اوصل الى ما وصلت اليه الامور، وكل الاتهامات التي طالت "حزب الله" هي اتهامات سياسية وليست مبنية على وقائع وستثبتها الكاميرات والتسجيلات.