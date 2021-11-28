لبنان

صحيفة تُطلق حملة موجّهة إلى السياسيين في لبنان.. ما هي؟

Lebanon 24
28-11-2021 | 11:27
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أطلقت صحيفة "النهار"، اليوم الأحد، حملة جديدة لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها بشكل علني أمام الجمهور.
 
ففي إطار هذه الحملة، نشرت رئيسة مجلس إدارة صحيفة "النهار" نايلة تويني صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" تظهر وهي تؤدّي إشارة "تايم آوت" بيديها، وقد قام بالمثل نائب رئيس التحرير في الصحيفة نبيل بو منصف وزملاء آخرون، إذ نشروا صوراً  لهم وهو يؤدون الإشارة نفسها التي أدّتها تويني.
 
وكما يبدو ظاهراً من خلال منشورات تويني وبومنصف، فإنه لم يتم تضمين أي تفاصيل عن سبب تأدية إشارة "تايم آوت"، كما أنه لم يتم عرض أي معلومات عن الحملة المرتبطة بها.
 
غير أن "لبنان24" كان كشف في وقتٍ سابق تفاصيل تلك الحملة، وأشار منذ أيام إلى أنها تحمل اسم "هدّو لنهدي"، وتهدف الى الطلب من مختلف الجهات السياسية في لبنان والقيادات وقف التصاريح السياسية العالية اللهجة والإلتزام خطياً أو شفهياً وعلناً بوقف التراشق الإعلامي السياسي طيلة شهر الأعياد لكي يكون هناك فترة إستقرار مما يتيح للأسواق ولجمعيات التجار بتنشيط  الحركة الاقتصادية تزامناً مع قدوم المغتربين الى لبنان.
 
 
 
 
 

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