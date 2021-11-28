صحيفة تُطلق حملة موجّهة إلى السياسيين في لبنان.. ما هي؟

أطلقت صحيفة "النهار"، اليوم الأحد، حملة جديدة لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها بشكل علني أمام الجمهور.

ففي إطار هذه الحملة، نشرت رئيسة مجلس إدارة صحيفة "النهار" نايلة تويني صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" تظهر وهي تؤدّي إشارة "تايم آوت" بيديها، وقد قام بالمثل نائب رئيس التحرير في الصحيفة نبيل بو منصف وزملاء آخرون، إذ نشروا صوراً لهم وهو يؤدون الإشارة نفسها التي أدّتها تويني.

وكما يبدو ظاهراً من خلال منشورات تويني وبومنصف، فإنه لم يتم تضمين أي تفاصيل عن سبب تأدية إشارة "تايم آوت"، كما أنه لم يتم عرض أي معلومات عن الحملة المرتبطة بها.