انتخابات نقابة الصيادلة مستمرّة.. سلوم وسعادة يتنافسان على منصب "النقيب"

فُتحت صناديق الإقتراع مجدداً في نقابة الصيادلة حتى الساعة 8 مساء، ويتنافس على مركز النقيب المرشحان جو سلوم وفرج سعادة.

وفاز تجمع "نقابتي سندي" بـ 10 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة، موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصل "الصيادلة ينتفضون" على مقعدين، و5 مقاعد لتجمع "نقابة الضمير المهني".

وأتى توزيع أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصيادلة المؤلف من 11 عضوا بحسب اللوائح على الشكل التالي: