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لبنان
عداد كورونا يضرب من جديد.. هذا ما سجله في الساعات الماضية
Lebanon 24
28-11-2021
|
12:04
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 668087، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.
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