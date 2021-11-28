لبنان

بيان من مُستخدمي "إدارة السير".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
28-11-2021 | 12:40
A-
A+
Doc-P-891263-637737253812036626.jpg
Doc-P-891263-637737253812036626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، في بيان، تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل ليوم واحد في الأسبوع لتسيير أمور المواطنين.

وجاء في البيان: "اجتمعنا يوم أمس السبت بمعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وعرضنا معاناتنا ووضعنا الوظيفي الصعب، نتيجة للتهميش اللاحق بنا منذ سنوات. وبما أننا تلقينا وعدا من معاليه بالعمل الجدي والحثيث على تحقيق مطالبنا بأسرع وقت ممكن، نعلن تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل ليوم واحد في الأسبوع، لتسيير أمور المواطنين، على وعد بأننا سنبادل بالمثل كل تقدم إيجابي نراه على أرض الواقع في ملفاتنا الحقوقية".

وختم البيان: "هدفنا هو تحسين ظروفنا الوظيفية، لنتمكن من خدمة المواطن على نحو أفضل. هذا ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الخطوات التي نراها مناسبة عند الضرورة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:02 | 2021-11-29
00:38 | 2021-11-29
00:32 | 2021-11-29
23:50 | 2021-11-28
23:33 | 2021-11-28
23:32 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website