بيان من مُستخدمي "إدارة السير".. هذا ما جاء فيه

أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، في بيان، تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل ليوم واحد في الأسبوع لتسيير أمور المواطنين.



وجاء في البيان: "اجتمعنا يوم أمس السبت بمعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وعرضنا معاناتنا ووضعنا الوظيفي الصعب، نتيجة للتهميش اللاحق بنا منذ سنوات. وبما أننا تلقينا وعدا من معاليه بالعمل الجدي والحثيث على تحقيق مطالبنا بأسرع وقت ممكن، نعلن تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل ليوم واحد في الأسبوع، لتسيير أمور المواطنين، على وعد بأننا سنبادل بالمثل كل تقدم إيجابي نراه على أرض الواقع في ملفاتنا الحقوقية". وجاء في البيان: "اجتمعنا يوم أمس السبت بمعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وعرضنا معاناتنا ووضعنا الوظيفي الصعب، نتيجة للتهميش اللاحق بنا منذ سنوات. وبما أننا تلقينا وعدا من معاليه بالعمل الجدي والحثيث على تحقيق مطالبنا بأسرع وقت ممكن، نعلن تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل ليوم واحد في الأسبوع، لتسيير أمور المواطنين، على وعد بأننا سنبادل بالمثل كل تقدم إيجابي نراه على أرض الواقع في ملفاتنا الحقوقية".