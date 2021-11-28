محتجون يقتحمون شركة كهرباء قاديشا ومحطة التحويل في حلبا

اقتحم عدد من المحتجين، مساء اليوم، شركة كهرباء قاديشا في طرابلس احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.

وطالب المحتجون الموظفين بإعادة التيار إلى كلّ أحياء المدينة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

إلى ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ م واطنين في حلبا نفذوا اعتصاماً أمام محطة التحويل الرئيسية في حلبا، إحتجاجا على إنقطاع الكهرباء عن مدينة حلبا تماما منذ يوم أمس.

ودخل المحتجون الى مكاتب المياومين في المحطة، وطلبوا منهم الخروج منها وأقفلوها، مطالبين "بمساواة مدينة حلبا بغيرها من البلدات اللبنانية، وخصوصا أن المدينة هي مركز محافظة عكار".