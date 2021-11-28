لبنان

محتجون يقتحمون شركة كهرباء قاديشا ومحطة التحويل في حلبا

Lebanon 24
28-11-2021 | 12:44
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اقتحم عدد من المحتجين، مساء اليوم، شركة كهرباء قاديشا في طرابلس احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.
وطالب المحتجون الموظفين بإعادة التيار إلى كلّ أحياء المدينة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
إلى ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ مواطنين في حلبا نفذوا اعتصاماً أمام محطة التحويل الرئيسية في حلبا، إحتجاجا على إنقطاع الكهرباء عن مدينة حلبا تماما منذ يوم أمس.
 
ودخل المحتجون الى مكاتب المياومين في المحطة، وطلبوا منهم الخروج منها وأقفلوها، مطالبين "بمساواة مدينة حلبا بغيرها من البلدات اللبنانية، وخصوصا أن المدينة هي مركز محافظة عكار".
 
كذلك، طالب المعتصمون الأهالي من البلدات العكارية كافة بالنزول مع المحتجين من الحراك الشعبي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
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