لبنان

"الوطني الحر" يعلق على ما حصل في انتخابات أطباء الاسنان.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-11-2021 | 13:04
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دان قطاع المهن في "التيار الوطني الحر"، في بيان، "الدرك الذي وصلت اليه الأمور خلال انتخابات نقابة اطباء الاسنان".
 
وجاء في البيان: "لقد حذرنا بالامس من الجو السياسي المشحون بين مختلف الأطراف والأحزاب، الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على التضامن النقابي، ورفضنا أجواء التوتر والانقسامات بين زملاء المهنة، وأعلنا تغليب الخيارات النقابية على أي مصلحة أخرى.
واليوم للاسف رأينا من يصرون على ضرب عرض الحائط بأبسط أعراف الديمقراطية ومقتضياتها يفرضون منطق القوة مقابل منطق الديمقراطية وحرية الخيار".

أضاف البيان: "الانتخابات امتحان ديمقراطي يتخطى الربح والخسارة، وقد رسب اليوم من سمح ليده بتكسير صناديق الاقتراع وهدر أصوات زملائه، خوفا من خسارة كانت واضحة ومحتمة".
 
ودعا "الاطراف كافة الى الالتزام بأصول التعاطي الديمقراطي والاحتكام الى الوسائل القانونية عند الارتياب ونبذ أي خروج عن احترام القوانين"، وطالب القضاء "بوضع يده على الملف وإعادة الحق لاصحابه".
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