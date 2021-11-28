لبنان

أطباء الأسنان في حزب الله يردون على الجميل: ما صدر كذب وإفتراء

Lebanon 24
28-11-2021 | 13:04
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صدر عن تجمع أطباء الاسنان في حزب الله البيان التالي: جرت اليوم إنتخابات نقابة أطباء الأسنان في جو ديمقراطي تنافس فيها ثلاث لوائح لائحتان مكتملتان ولائحة غير مكتملة ترأستها المرشحة الكتائبية إيميلي حايك ، وعندما بدأت عمليات الفرز الإلكتروني وجرى فرز أربعة صناديق من أصل عشرين، وبسبب تأخير إصدار النتائج حتى انقضى الوقت المخصص لإنتخاب نقيب ارتاب بعض الأطباء من هذا التأخير وهنا تقدمت مرشحة حزب الكتائب الدكتورة إيميلي حايك وبصوت عال بطلب إجراء فرز يدوي حيث كانت نتائجها متأخرة وليست من بين العشرة الأوائل فحدث هرج ومرج وأقتحم البعض صناديق الإقتراع وقاموا بتكسيرها بشكل مؤسف وغير مقبول بتاتاً ومرفوض .
وبدل أن يخجل السيد سامي الجميل وحلفائه من هذا الفعل ، توجه كعادته بإلباس التهمة لطرف حزب الله الذي ترك الحرية لمناصريه منذ الصباح لإنتخاب من يرونه مناسباً ولم يكن معنياً كغيره بالنتائج .
إن ما صدر عن السيد سامي الجميل هو محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير وهي حفلات الكذب التي اعتاد ان يقوم بها سامي الجميل عند كل استحقاق يشعر فيه بالخسارة.
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله .
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