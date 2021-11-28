لبنان

انتهاء عملية الاقتراع في نقابة الصيادلة وبدء فرز الأصوات (صور)

Lebanon 24
28-11-2021 | 13:07
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أقفلت عند الساعة 8 من مساء اليوم صناديق الإقتراع في انتخابات نقابة الصيادلة، وقد بدأت عملية فرز الأصوات.
ووفقاً لمندوب "لبنان24"، فقد أشارت النتائج الأولية تشيرُ إلى تقدّم المرشح لمنصب "النقيب" الصيدلي جو سلوم. 
 
 
 
 
 
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