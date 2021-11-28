انتهاء عملية الاقتراع في نقابة الصيادلة وبدء فرز الأصوات (صور)

أقفلت عند الساعة 8 من مساء اليوم صناديق الإقتراع في انتخابات نقابة الصيادلة، وقد بدأت عملية فرز الأصوات.

ووفقاً لمندوب "لبنان24"، فقد أشارت النتائج الأولية تشيرُ إلى تقدّم المرشح لمنصب "النقيب" الصيدلي جو سلوم.