سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر سعر الزيت الذي وصل لمستويات خياليّة جداً مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

ووفقاً للصورة، فإن الغالون الذي يتضمن نحو 8 ليترات من الزيت بات سعره بـ527 ألف ليرة.