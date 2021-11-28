لبنان

سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟

Lebanon 24
28-11-2021 | 13:37
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر سعر الزيت الذي وصل لمستويات خياليّة جداً مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
ووفقاً للصورة، فإن الغالون الذي يتضمن نحو 8 ليترات من الزيت بات سعره بـ527 ألف ليرة. 
 
 
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لبنان

الزيت

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