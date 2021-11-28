لبنان

انتخابات الصيادلة تصل إلى خواتيمها.. جو سلوم نقيباً بعد منافسة حامية

Lebanon 24
28-11-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-891282-637737310784256556.jpg
Doc-P-891282-637737310784256556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد يوم انتخابي طويل شهدته نقابة الصيادلة، تمكّن المرشّح جو سلوم من الفوز بمنصب "النقيب" الذي تنافس عليه مع المرشح فرج سعاده. 
وكان سلوم ترشّح إلى الانتخابات ضمن لائحة "نقابتي سندي" في حين أن سعاده كان مرشحاً ضمن لائحة "الصيادلة ينتفضون".
وبعد الفرز النهائي لصناديق الاقتراع المخصصة لانتخاب النقيب، والتي بدأ فرزها عند الساعة 8 مساء اليوم، جاءت النتائج على النحو التالي: جو سلوم: 1134 صوتاً مقابل 995 لفرج سعاده، علماً أن عدد المقترعين بلغ 2158. 
وكانت لائحة "نقابتي سندي" فازت بـ 10 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة، موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصلت لائحة "الصيادلة ينتفضون" على مقعدين، و5 مقاعد لتجمع "نقابة الضمير المهني".
وأتى توزيع أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصيادلة المؤلف من 11 عضواً بحسب اللوائح على الشكل التالي:
فادي حديب (نقابة الضمير المهني)
زياد الحج شحادة (نقابة الضمير المهني)
نجيب محفوض (نقابة الضمير المهني)
بسام حنيني (نقابة الضمير المهني)
جو سلوم (نقابتي سندي)
عبد الرحمن مرقباوي (نقابتي سندي)
سهيل الغريب (نقابتي سندي)
كارول ديب (نقابتي سندي)
مروى الجمل (نقابتي سندي)
محمد جابر (نقابتي سندي)
فرج سعادة (الصيادلة ينتفضون)
عضوية صندوق التقاعد (عدد 4)
فادي نصرالدين (نقابة الضمير المهني)
حسين فرحات (نقابتي سندي)
جورجينا نعمة الله (نقابتي سندي)
احسان  كركي (الصيادية ينتفضون)
المجلس التأديبي أعضاء (2)
فيرا حيدر
بهيا فاضل.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:02 | 2021-11-29
00:38 | 2021-11-29
00:32 | 2021-11-29
23:50 | 2021-11-28
23:33 | 2021-11-28
23:32 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website