انتخابات الصيادلة تصل إلى خواتيمها.. جو سلوم نقيباً بعد منافسة حامية

بعد يوم انتخابي طويل شهدته نقابة الصيادلة، تمكّن المرشّح جو سلوم من الفوز بمنصب "النقيب" الذي تنافس عليه مع المرشح فرج سعاده.

وكان سلوم ترشّح إلى الانتخابات ضمن لائحة "نقابتي سندي" في حين أن سعاده كان مرشحاً ضمن لائحة "الصيادلة ينتفضون".

وبعد الفرز النهائي لصناديق الاقتراع المخصصة لانتخاب النقيب، والتي بدأ فرزها عند الساعة 8 مساء اليوم، جاءت النتائج على النحو التالي: جو سلوم: 1134 صوتاً مقابل 995 لفرج سعاده، علماً أن عدد المقترعين بلغ 2158.

وكانت لائحة "نقابتي سندي" فازت بـ 10 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة، موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصلت لائحة "الصيادلة ينتفضون" على مقعدين، و5 مقاعد لتجمع "نقابة الضمير المهني".