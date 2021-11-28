لبنان

"الكتائب" يهنئ الفائزين بنقابة الصيادلة: سلوم استحقّ بجدارة منصب "النقيب"

Lebanon 24
28-11-2021 | 14:37
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توجّه حزب "الكتائب اللبنانية" بالتهنئة لكل الفائزين بانتخابات نقابة الصيادلة لاسيما مرشحين حزب "الكتائب" وجميع الحلفاء والأصدقاء الذين انتخبوا لعضوية مجلس نقابة الصيادلة.
 
وجاء في بيان "الكتائب": "بعد يوم انتخابي طويل في نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان، يتوجه حزب الكتائب اللبنانية بالتهنئة لكل الفائزين، لاسيما مرشحي حزب الكتائب، حلفائه والأصدقاء الذين انتخبوا لعضوية مجلس نقابة الصيادلة. كذلك، يتقدم الحزب بالتهنئة بشكل خاص من نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم، الذي استحق بجدارة منصبه الجديد عبر عمله الدؤوب في الصيدلة والمثابرة في العمل النقابي، مدافعا ميدانيا شرسا عن المهنة وحقوقها في وجه المافيات ومهربي الدواء، كما عن حقوق المواطنين في هذا الزمن الصعب، فاستطاع أن يكتسب ثقة الصيادلة من كل المناطق اللبنانية".
 
وأضاف البيان: "في المقابل، يأسف حزب الكتائب للتصرفات الميليشياوية التي أطاحت بانتخابات نقابة أطباء الأسنان، ويحذر من أن تكون مثل هذه الممارسات المرفوضة، مؤشرا جديدا للإطاحة بالديموقراطية وضرب العمل النقابي في لبنان".
 
وطالب "الكتائب" في بيان الجهات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات ما جرى منعاً لتكراره، مشيراً إلى أن "هوية المخربين أصبحت معروفة ووجوههم تملأ شاشات التلفزة والتواصل الاجتماعي ومحاولات التضليل والكذب مرتجعة لأصحابها".
 
وختم البيان: "يحث حزب الكتائب مجلس نقابة أطباء الأسنان، الذي فشل بتنظيم الاستحقاق الانتخابي اليوم، على تحديد موعد جديد لإعادة اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".
 
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