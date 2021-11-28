على وقع الدعوات لاقفال الطرقات غداً.. تصريحٌ جديد لوزير التربية

كتب وزير التربية عباس الحلبي عبر صفحته على موقع "تويتر": نظرا للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع غدا، كلفت مديري المدارس التنسيق مع المعلمين، ومع رؤساء المناطق التربوية، لاتخاذ القرار في ما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها، وذلك بحسب موقع كل مدرسة والطرق المؤدية إليها، حفاظا على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم .



وكان الحلبي قد أعلن في وقت سابق، أن "يوم غدٍ الإثنين هو يوم تعليم عادي في المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة"، وأضاف: "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقفال المدارس غداً هو شائعات لا صحة لها مطلقاً".