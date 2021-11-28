لبنان

وزير الصحة يكشف وضع "كورونا" في لبنان.. ماذا قال عن المدارس؟

Lebanon 24
28-11-2021 | 15:51
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قال وزير الصحة فراس الأبيض أنّ "نسبة الملقحين ضد كورونا في لبنان ما زالت 40%"، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً من السكان ما زال عرضة للفيروس".
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، لفت الأبيض إلى أنّ "حملة التلقيح في المدارس لم تكن بالسرعة المرجوة وكانت هناك عوائق خصوصاً في المدارس الرسمية"، وأضاف: "غداً سيكون لنا اجتماع مع وزير التربية عباس الحلبي لأخذ قرارات حاسمة".
وتابع: "هناك اقتراح سنبحثه مع وزارة التربية حول تمديد العطلة الشتوية والتشديد على الإجراءات الوقائية في المدارس التي لا تلتزم بهذه الإجراءات وحول تلقيح الأساتذة الذين رفضوا تلقي اللقاح".
وأضاف: "أرحب بعرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فكورونا ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط".
ومع هذا، فقد أكد الأبيض أنه "مدركٌ للمسؤولية الملقاة على عاتقه"، معتبراً أنه "ما زال من المبكر الحكم على انجازات الحكومة". 

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