بو حبيب في برشلونة للمشاركة في منتدى من أجل المتوسط

وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الى برشلونة، للمشاركة في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط، وفي الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.واستهل الوزير بوحبيب لقاءاته الثنائية بإجتماع مع وزير خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو، وجرى البحث في كيفية تطوير العلاقات الثنائية ومختلف الملفات الإقليمية، بما فيها موضوع الهجرة والنزوح.وعقد الوزير بو حبيب أيضا اجتماعا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وتم البحث في موضوع الدعم الأردني للبنان في مجال الطاقة وكيفية المساعدة في القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى المواضيع الإقليمية، وخصوصا ملف النازحين السوريين في كلا البلدين.