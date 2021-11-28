لبنان

غضب عام في لبنان اليوم

Lebanon 24
28-11-2021 | 17:10
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كتبت "الأنباء" الكويتية: "السادسة من صباح اليوم الاثنين يبدأ يوم غضب شامل في كافة المناطق اللبنانية، عاصمة وجبلا وشمالا وشرقا وجنوبا، استجابة لدعوات وبيانات أصدرها ناشطون، تدعو الى الاقفال العام والتظاهر في كل مكان إلى كل مواطن ليس لديه حليب لأطفاله او عاجز عن دفع ثمن البنزين او ايجار البيت او قارورة الغاز.
‏وسيكون اضرابا عاما ليوم واحد بحسب الناشطين، تقفل خلاله الطرقات والمؤسسات والمتاجر، حيث امكن، ويمنع خلاله الاحتكاك بالجيش وبالقوى الأمنية، لأن هذا التحرك لمصلحة الجميع عدا المجموعة الحاكمة بقوة الأمر الواقع".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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