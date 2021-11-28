لبنان

تحذيرات غربية لعون: لا تساوم على القاضي البيطار

Lebanon 24
28-11-2021 | 17:34
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كشفت معلومات عبر "الجريدة" الكويتية أن "دبلوماسيين غربيين أوصلوا رسائل واضحة إلى رئيس الجمهورية والقضاء و"حزب الله" بأنه لا يمكن القبول بأي تسوية من شأنها التأثير على مسار التحقيق الذي يقوم به البيطار".
(الجريدة الكويتية)
المصدر: الجريدة الكويتية
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تحقيق

تحذير

البيطار

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