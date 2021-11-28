تحذيرات غربية لعون: لا تساوم على القاضي البيطار

كشفت معلومات عبر "الجريدة" الكويتية أن "دبلوماسيين غربيين أوصلوا رسائل واضحة إلى رئيس الجمهورية والقضاء و"حزب الله" بأنه لا يمكن القبول بأي تسوية من شأنها التأثير على مسار التحقيق الذي يقوم به البيطار".

(الجريدة الكويتية)