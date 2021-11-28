لبنان

وجوه جديدة في البرلمان

Lebanon 24
28-11-2021 | 17:54
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يستعد عدد من النواب الحاليين للإنسحاب من الساحة البرلمانية لإفساح المجال أمام وجوه جديدة، وذلك بناء لإشارات صدرت عن مرجعياتهم الحزبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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