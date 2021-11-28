وجوه جديدة في البرلمان

يستعد عدد من النواب الحاليين للإنسحاب من الساحة البرلمانية لإفساح المجال أمام وجوه جديدة، وذلك بناء لإشارات صدرت عن مرجعياتهم الحزبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)