أسبوع مفصلي أمام الأجواء الحكومية

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "هذا الاسبوع الطالع يعد مفصلياً في ما خص تلمّس أي اجواء جديدة تتصل بوضع الحكومة وامكانية الوصول إلى حل لانعقاد جلساتها".



وقالت إن "الدعوة لانعقاد المجلس يوجهها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يراه مناسبا". ولفتت إلى أن "لا شيء واضحا بعد لاسيما أن المواقف تتأرجح".".وقالت إن "الدعوة لانعقاد المجلس يوجهها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يراه مناسبا".

وأوضحت المصادر أن "ثمة اتصالات ستجري من أجل بلورة الموقف النهائي"، مؤكدة أن "السؤال المطروح هو كيف سيصار إلى قيام هذه الجلسة بعد الكلام عن نسف ما اتفق عليه في الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا الأثنين الفائت".

(اللواء)