استقالة قرداحي شرط سعودي اول؟

ذكرت "البناء" أن السفيرة الفرنسية آن غريو طرحت خلال لقائها رئيس تيار المرده سليمان فرنجية تمس أهمية تسهيل العمل الحكومي وبالتالي استقالة الوزير جورج قرداحي، ويأتي ذلك مع تاكيد مصادر دبلوماسية أن المساعي الفرنسية والأميركية تجاه السعودية لحل أزمتها مع لبنان، قوبلت باشتراط السعودية كشرط أول استقالة قرداحي