لبنان

المعلوف من "القوات" إلى "المستقبل"

Lebanon 24
28-11-2021 | 22:35
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كتبت" الاخبار":منذ نشوب الخلاف بينه وبين القوات اللبنانية على خلفية ترحيبه بالمازوت الإيراني، كثف النائب الزحلي سيزار معلوف من مشاوراته مع الأحزاب الناشطة في القضاء قبل حسم قراره في الانتخابات المقبلة. وفيما جرى الحديث عن إمكانية انضمامه إلى لائحة التيار الوطني الحر وحزب الله في زحلة، غير أن معلوف يشير في جلساته إلى أن السيناريو الأرجح سيكون انضمامه إلى لائحة تيار المستقبل، إن وُجدت.
 
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