لبنان

الفرزلي ينفي الحديث عن رسائل وجهها الى عون وباسيل

Lebanon 24
28-11-2021 | 22:37
A-
A+
Doc-P-891333-637737611525442548.jpg
Doc-P-891333-637737611525442548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جمال عزام في " نداء الوطن":نفى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي تسريبات قالت إنه أرسل رسالتين إلى الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل بهدف استعادة العلاقات المقطوعة بينهم.

فقد ذكرت تسريبات نقلاً عن مصادر سياسية "ان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعث برسالتين الى كل من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والى رئيس الجمهورية ميشال عون، طالباً "الودّ" والعودة الى التفاهم والتحالف وطي صفحة الخلاف التي استعرت عقب ثورة 17 تشرين، والتمايز الذي عبّر عنه الفرزلي عندما اصطفّ الى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، واعلن مواقف عالية السقف ضدّ "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية، ترجمها عملياً في مجلس النواب وعبر الاثير.

وتتابع التسريبات "ان المطران درويش ابلغ الى الفرزلي الرفض الباسيلي والاشتراط العوني، فلاذ نائب رئيس مجلس النواب بالصمت، وربما يبحث عن مسار آخر، الا ان ذلك يؤشّر الى ازمة صوغ التحالفات الانتخابية بين القوى السياسية ومن شأن تفاقمها ان يكون تدوير الزوايا من حولها على حساب الشخصيات التقليدية، والفرزلي واحد من هذه الشخصيات".

الرئيس الفرزلي نفى كل هذه المعلومات واعتبر أن هناك من يسرّبها ليفتعل دوراً له مع انحسار دوره وانتقاله إلى مقر عمل آخر. واعتبر أن مطلقي هذه التسريبات يتحدثون عن أمنيات ليس أكثر حول أمور لا أساس لها من الصحة وأن الحقائق كلها ستظهر في الإستحقاقات المقبلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:02 | 2021-11-29
00:38 | 2021-11-29
00:32 | 2021-11-29
23:50 | 2021-11-28
23:33 | 2021-11-28
23:32 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website