عون غادر الى قطر.. ماذا على جدول الأعمال؟

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت صباح اليوم، متوجها الى قطر تلبية لدعوة من اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم - فيفا ٢٠٢١.

وسيبحث الرئيس عون مع الامير الشيخ تميم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات كافة، اضافة الى العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - القطرية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق، وزير الطاقة والمياه وليد فياض ، الوزير السابق بيار رفول والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ، وتنضم الى الوفد في الدوحة السفيرة في العاصمة القطرية السيدة فرح بري .

وسيبحث الوزير فياض شؤونا متعلقة بالطاقة مع المسؤولين القطريين، وامكان الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط.

وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية"، انّ رئيس الجمهورية في لقاءاته مع أمير قطر وكل من تشملهم هذه اللقاءات والتي بقيت رهناً بحجم الحضور الرئاسي في الدوحة، سيكرّر موقف لبنان بضرورة تسوية المشكلة مع الرياض واستعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، مذكّراً بأنّه في خطابه امام قمة عمان العربية الدورية قبل ثلاثة أعوام كان قد اقترح صيغة للحفاظ على العلاقات العربية ـ العربية صوناً لحقوق العرب ولمصلحة شعوبهم.