بدء إقفال عدد من الطرق في بيروت والمناطق.. والحلبي ترك للمدارس حرية الاقفال او عدمه

سجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق عند مداخل بيروت وفي عدد من المناطق احتجاجًا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

وكان وزير التربية عباس الحلبي اصدر ليل امس بيانًا اعلن فيه "انه نظرا للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع غدا، كلف مديري المدارس التنسيق مع المعلمين، ومع رؤساء المناطق التربوية، لاتخاذ القرار في ما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها، وذلك بحسب موقع كل مدرسة والطرق المؤدية إليها، حفاظا على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم".

في بيروت، قطع محتجون طريق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا، وفق مندوبة "لبنان 24". كما قُطعت طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان، وطريق البربير - سباق الخيل.

وبالإطارات المشتعلة، أقفل محتجون ساحة الشهداء، وسط العاصمة.

وفي الشمال، تم قطع اوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين، كما قُطع الاوتوستراد البحري في البداوي، وبالتالي اصبحت طريق طرابلس - عكار مقطوعة كلياً، وفق مندوب "لبنان 24"

كما أقفل محتجون ساحة النور في طرابلس بمستوعبات النفايات والسيارات.

وللأسباب نفسها، قُطع طريق عام بلدة البيرة - عكار عند مفترق بلدة المجدل من قبل المحتجين.

بقاعًا، قطع المحتجون طريق تعلبايا بالاتجاهين، وقطعوا أيضًا طريق عام جب جنين غزة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

المشهد لم يختلف جنوبًا، فتم إقفال الطريق المؤدية من دوار القناية إلى ساحة إيليا بواسطة الإطارات المشتعلة.

مدارس تفتح أبوابها

رغم الدعوات لإقفالها، فتحت معظم المدارس الخاصة والشبه خاصة في طرابلس، بيروت، صيدا وضواحيها ابوابها صباحاً أمام الطلاب، في حين امتنع بعض الاهالي من ارسال اولادهم الى المدارس خوفاً من قطع الطرقات.



اما المدارس التي اغلقت ابوابها، فقامت بارسال رسائل نصية لجميع الاهالي مساء البارحة بالاضافة لوضع منشور على صفحاتهم الخاصة على فايسبوك لتعلمهم بالتعطيل منذ صباح اليوم.