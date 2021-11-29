لبنان

بدء إقفال عدد من الطرق في بيروت والمناطق.. والحلبي ترك للمدارس حرية الاقفال او عدمه

Lebanon 24
29-11-2021 | 00:02
A-
A+
Doc-P-891343-637737669244309417.jpg
Doc-P-891343-637737669244309417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق عند مداخل بيروت وفي  عدد من المناطق  احتجاجًا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.
وكان وزير التربية عباس الحلبي اصدر ليل امس  بيانًا اعلن فيه "انه نظرا للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع غدا، كلف مديري المدارس التنسيق مع المعلمين، ومع رؤساء المناطق التربوية، لاتخاذ القرار في ما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها، وذلك بحسب موقع كل مدرسة والطرق المؤدية إليها، حفاظا على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم".
 
في بيروت، قطع محتجون طريق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا، وفق مندوبة "لبنان 24". كما قُطعت طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان، وطريق البربير - سباق الخيل.
 
 
 
وبالإطارات المشتعلة، أقفل محتجون ساحة الشهداء، وسط العاصمة.
 
 
وفي الشمال، تم قطع اوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين، كما قُطع الاوتوستراد البحري في البداوي، وبالتالي اصبحت طريق طرابلس - عكار مقطوعة كلياً، وفق مندوب "لبنان 24"
 
 
 
 
كما أقفل محتجون ساحة النور في طرابلس بمستوعبات النفايات والسيارات.
 
 
 
وللأسباب نفسها، قُطع طريق عام بلدة البيرة - عكار عند مفترق بلدة المجدل من قبل المحتجين.
 
بقاعًا، قطع المحتجون طريق تعلبايا بالاتجاهين، وقطعوا أيضًا طريق عام جب جنين غزة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
 
 
 
المشهد لم يختلف جنوبًا، فتم إقفال الطريق المؤدية من دوار القناية إلى ساحة إيليا بواسطة الإطارات المشتعلة.
 
 
مدارس تفتح أبوابها 
 
رغم الدعوات لإقفالها، فتحت معظم المدارس الخاصة والشبه خاصة في طرابلس، بيروت، صيدا وضواحيها ابوابها صباحاً أمام الطلاب، في حين امتنع بعض الاهالي من ارسال اولادهم الى المدارس خوفاً من قطع الطرقات.

اما المدارس التي اغلقت ابوابها، فقامت بارسال رسائل نصية لجميع الاهالي مساء البارحة بالاضافة لوضع منشور على صفحاتهم الخاصة على فايسبوك لتعلمهم بالتعطيل منذ صباح اليوم.
 
 
 
المصدر: لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:38 | 2021-11-29
00:32 | 2021-11-29
23:50 | 2021-11-28
23:33 | 2021-11-28
23:32 | 2021-11-28
23:26 | 2021-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website