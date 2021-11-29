ما جديد الطرقات المقطوعة؟

سجل صباح اليوم قطع عدد من الطرق عند مداخل بيروت وفي عدد من المناطق احتجاجًا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

وكان وزير التربية عباس الحلبي اصدر ليل امس بيانًا اعلن فيه أنه "نظراً للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع غدا، كلف مديري المدارس التنسيق مع المعلمين، ومع رؤساء المناطق التربوية، لاتخاذ القرار في ما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها، وذلك بحسب موقع كل مدرسة والطرق المؤدية إليها، حفاظا على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم".

الطرقات المقطوعة: (تحديث مُستمر)

ضمن بيروت:

طريق كورنيش المزرعة

طريق قصقص

طريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا (أعيد فتحها)

طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان

طريق البربير - سباق الخيل

ساحة الشهداء وسط العاصمة

طريق الرملة البيضاء

طريق الصيفي - محيط بيت الكتائب المركزي



محلة فردان تقاطع الصلح كرامة ولاحقا، أفادت "الوكالة الوطنية" أن معظم الطرقات في بيروت فُتحت.

طريق الحمرا الرئيسي تقاطع عبد العزيز

طريق بيروت - الجنوب

أوتوستراد خلدة

في الشمال:

أوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين

الاوتوستراد البحري في البداوي

ساحة النور في طرابلس (أُعيد فتحها)

أوتوستراد التبانة

أوتوستراد البالما

قطع طريق شارع سوريا - التبانة

طريق عام حلبا القبيات - محلة البيرة (أعيد فتحها)

أوتوستراد شكا بالاتجاهين

طريق مصرف لبنان الغربي باتجاه بيروت

أوتوستراد يسوع الملك (أعيد فتحه لاحقاً)

طريق رأس مسقا - قضاء الكورة

طريق الضنية طرابلس في العيرونية

طريق عام حلبا الكويخات مفترق تلعباس الغربي



طريق المحمرة بالاتجاهين

في البقاع:

طريق تعلبايا بالاتجاهين

طريق عام جب جنين غزة

مفرق قب الياس

مثلث الفاعور

مفرق المرج

في صيدا:

وفي مدينة صيدا، قطع محتجون الطريق عند دوار القناية إلى ساحة إيليا، كما جرى قطع الطريق عند دوار السعودي باتجاه ساحة الناجمة. ولاحقاً، أعاد الجيش فتح تلك الطرقات.

مدارس تفتح أبوابها

رغم الدعوات لإقفالها، فتحت معظم المدارس الخاصة والشبه خاصة في طرابلس، بيروت، صيدا وضواحيها ابوابها صباحاً أمام الطلاب، في حين امتنع بعض الاهالي من ارسال اولادهم الى المدارس خوفاً من قطع الطرقات.

اما المدارس التي اغلقت ابوابها، فقامت بارسال رسائل نصية لجميع الاهالي مساء البارحة بالاضافة لوضع منشور على صفحاتهم الخاصة على فايسبوك لتعلمهم بالتعطيل منذ صباح اليوم.

ففي مدينة الميناء، توقفت المدارس الرسمية والخاصة والثانويات والمهنيات الرسمية عن التدريس صباح اليوم باستثناء مدرسة الانطونية ومعهد الفني الصناعي طرابلس الميناء.