20
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحجار: حزب الله يريد وقف التحقيق بانفجار المرفأ
Lebanon 24
28-11-2021
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار رأى في تعليقه على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان "حزب الله يريد وقف التحقيق في انفجار المرفأ لأنه لا يريد لهذا التحقيق ان يصل الى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة بحق من تسبب بهذه الكارثة"، لافتا في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية الى أن "حزب الله يستخدم للوصول الى هذه الغاية أساليب بعيدة عن ممارسة الديمقراطية في بلد يقوم على النظام الديمقراطي الحر، محاولا ان يستغل أخطاء القاضي طارق البيطار بتجاوزه لنصوص واضحة بموضوع استدعاءاته للمعنيين للمثول أمامه"، ولكن، يضيف الحجار "هذا لا يعني ان يستخدم الحزب هذا الاستنساب للإطاحة بالتحقيق. فنحن نقول على القضاء أن يصحح هذا الخلل، ولكننا في المقابل لا نتدخل بعمل السلطة القضائية".
وفي ما خص أحداث الطيونة قال الحجار: "نحن نريد أن يماط اللثام عن حقيقة ما جرى. لقد رأينا ما رأيناه من اطلاق نار، فمن هو المسؤول. أما بموضوع انفجار المرفأ فلو تم السير بالقانون الذي اقترحناه كطريق للحل والذي يقضي بتجميد العمل بكل الحصانات القضائية في ما خص كل المعنيين بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الوزراء والنواب والموظفين ليمثلوا جميعا امام المحقق العدلي للوصول الى هذا الهدف، لكان يقتضي العمل على تجميد الحصانات المنصوص عنها في المادتين 70 و 71، لكن المزايدات الاعلامية والسياسية وكلام الحق الذي يراد به باطل وتقاذف التهم حال دون وصول الاقتراحين للتصويت عليهما في الهيئة العامة. ولو تم ذلك لما وصلنا الى هذه العثرات".
وعن مجريات الأزمة مع دول الخليج العربي من خلال زيارة الرئيس ميشال عون الى قطر، وصف الحجار الزيارة "بزيارة علاقات عامة وليس لحل الازمة"، وقال: "لقد امضى عون خمس سنوات من عهده وهو لا يستطيع أن يحل مثل هكذا مشكلة يعتبر هو المسؤول المباشر عنها. لقد كانت العلاقة بين لبنان ودول الخليج على افضل ما يرام وهو بمجيئه الى الرئاسة وتحالفه مع حزب الله اوصل الامور الى ما وصلت إليه".
تابع
الأكثر قراءة
ظاهرة في لبنان تعود من جديد.. هذا ما يحدث مؤخراً
Lebanon 24
ظاهرة في لبنان تعود من جديد.. هذا ما يحدث مؤخراً
04:45 | 2021-11-28
28/11/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات في بعض المناطق.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
تحرّكات في بعض المناطق.. إليكم الطرقات المقطوعة
12:46 | 2021-11-28
28/11/2021 12:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟
13:37 | 2021-11-28
28/11/2021 01:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي الابراج التي تتخذ قرارات مصيرية بشكل مفاجىء
Lebanon 24
هذه هي الابراج التي تتخذ قرارات مصيرية بشكل مفاجىء
08:25 | 2021-11-28
28/11/2021 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الدعوات لاقفال الطرقات غداً.. تصريحٌ جديد لوزير التربية
Lebanon 24
على وقع الدعوات لاقفال الطرقات غداً.. تصريحٌ جديد لوزير التربية
15:27 | 2021-11-28
28/11/2021 03:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:02 | 2021-11-29
بدء إقفال عدد من الطرق في بيروت والمناطق.. والحلبي ترك للمدارس حرية الاقفال او عدمه
00:38 | 2021-11-29
جنبلاط: همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق
00:32 | 2021-11-29
وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع في هذه الدولة! (صورة)
23:50 | 2021-11-28
أصيبت بطلق ناري في ظهرها... هذا ما حصل في بلدة العلاق - بوداي
23:33 | 2021-11-28
"عن الفقر والانتحار".... هذه اهداف كاريتاس!
23:26 | 2021-11-28
عون غادر الى قطر.. ماذا على جدول الأعمال؟
فيديو
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
11:00 | 2021-11-28
29/11/2021 07:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
08:00 | 2021-11-28
29/11/2021 07:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
07:15 | 2021-11-28
29/11/2021 07:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact