الحجار: حزب الله يريد وقف التحقيق بانفجار المرفأ

عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار رأى في تعليقه على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان "حزب الله يريد وقف التحقيق في انفجار المرفأ لأنه لا يريد لهذا التحقيق ان يصل الى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة بحق من تسبب بهذه الكارثة"، لافتا في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية الى أن "حزب الله يستخدم للوصول الى هذه الغاية أساليب بعيدة عن ممارسة الديمقراطية في بلد يقوم على النظام الديمقراطي الحر، محاولا ان يستغل أخطاء القاضي طارق البيطار بتجاوزه لنصوص واضحة بموضوع استدعاءاته للمعنيين للمثول أمامه"، ولكن، يضيف الحجار "هذا لا يعني ان يستخدم الحزب هذا الاستنساب للإطاحة بالتحقيق. فنحن نقول على القضاء أن يصحح هذا الخلل، ولكننا في المقابل لا نتدخل بعمل السلطة القضائية".وفي ما خص أحداث الطيونة قال الحجار: "نحن نريد أن يماط اللثام عن حقيقة ما جرى. لقد رأينا ما رأيناه من اطلاق نار، فمن هو المسؤول. أما بموضوع انفجار المرفأ فلو تم السير بالقانون الذي اقترحناه كطريق للحل والذي يقضي بتجميد العمل بكل الحصانات القضائية في ما خص كل المعنيين بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الوزراء والنواب والموظفين ليمثلوا جميعا امام المحقق العدلي للوصول الى هذا الهدف، لكان يقتضي العمل على تجميد الحصانات المنصوص عنها في المادتين 70 و 71، لكن المزايدات الاعلامية والسياسية وكلام الحق الذي يراد به باطل وتقاذف التهم حال دون وصول الاقتراحين للتصويت عليهما في الهيئة العامة. ولو تم ذلك لما وصلنا الى هذه العثرات".وعن مجريات الأزمة مع دول الخليج العربي من خلال زيارة الرئيس ميشال عون الى قطر، وصف الحجار الزيارة "بزيارة علاقات عامة وليس لحل الازمة"، وقال: "لقد امضى عون خمس سنوات من عهده وهو لا يستطيع أن يحل مثل هكذا مشكلة يعتبر هو المسؤول المباشر عنها. لقد كانت العلاقة بين لبنان ودول الخليج على افضل ما يرام وهو بمجيئه الى الرئاسة وتحالفه مع حزب الله اوصل الامور الى ما وصلت إليه".