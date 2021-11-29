لبنان

وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)

Lebanon 24
29-11-2021 | 00:32
A-
A+
Doc-P-891367-637737683269242372.jpg
Doc-P-891367-637737683269242372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت الجالية اللبنانية في التوغو أحد أبنائها المأسوف على شبابه الطيار طارق البستاني، والذي قضى خلال حادث سير في فرنسا ليل أمس السبت ، سيجري الدفن في لبنان في موعد يحدد لاحقاً 

تقبل التعازي في العاصمة التوغولية لومي في منزل إبن عمه السيد زياد البستاني حي Colonne de la paix فوق جاليريTMB.
 
من جهة ثانية،وقد تقدم التيار الوطني الحر في أفريقيا بأحر التعازي من عأئلة الفقيد طارق البستاني وبالاخص من زوجته الرفيقة كارين فيصل البستاني ( المسؤولة الإدارية السابقة لأفريقيا في لجنة الانتشار السابقة) طالبا من الله الرحمة والمغفرة لروحه ولأهله الصبر والسلوان.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-11-29
07:00 | 2021-11-29
05:52 | 2021-11-29
07:00 | 2021-11-29
06:52 | 2021-11-29
06:52 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website