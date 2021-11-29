وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)

نعت الجالية اللبنانية في التوغو أحد أبنائها المأسوف على شبابه الطيار طارق البستاني، والذي قضى خلال حادث سير في فرنسا ليل أمس السبت ، سيجري الدفن في لبنان في موعد يحدد لاحقاً



تقبل التعازي في العاصمة التوغولية لومي في منزل إبن عمه السيد زياد البستاني حي Colonne de la paix فوق جاليريTMB.

من جهة ثانية،وقد تقدم التيار الوطني الحر في أفريقيا بأحر التعازي من عأئلة الفقيد طارق البستاني وبالاخص من زوجته الرفيقة كارين فيصل البستاني ( المسؤولة الإدارية السابقة لأفريقيا في لجنة الانتشار السابقة) طالبا من الله الرحمة والمغفرة لروحه ولأهله الصبر والسلوان.